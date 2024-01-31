Дебютный гол Витора Роке принес «Барселоне» победу над «Осасуной»

«Барселона» на своем поле обыграла «Осасуну» в матче 20-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Победу каталонцам принес дебютный гол бразильца Витора Роке. 18-летний форвард забил на 63-й минуте. За минуту до этого он заменил Фермина Лопеса.

На 67-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Унаи Гарсия.

Главный тренер «Барселоны» Хави 27 января объявил об уходе из команды по окончании сезона. Игра с «Осасуной» стала для сине-гранатовых первой с того момента.

«Барселона» (47 очков) поднялась на третье место в ла лиге. «Осасуна» (26) идет 12-й в турнирной таблице.