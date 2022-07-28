«Барселона» объявила о достижении соглашения по переходу Кунде из «Севильи»

«Барселона» объявила о достижении принципиального соглашения с «Севильей» по переходу защитника Жюля Кунде. Об этом сообщается на официальном сайте каталонской команды 28 июля.

Официальное объявление о подписании контракта с 23-летним французским футболистом произойдет после прохождения игроком медицинского обследования.

Портал Transfermarkt оценивает Кунде в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне защитник провел 44 матча за «Севилью», забил три гола и сделал одну результативную передачу. Ранее Кунде выступал за «Бордо».