Гаспар покинул «Вильярреал» после 15 сезонов в команде

Защитник Марио Гаспар покинул «Вильярреал», сообщает пресс-служба испанского клуба.

31-летний воспитанник «Вильярреала» провел 15 сезонов в клубе. Вместе с клубом защитник становился победителем Лиги Европы в сезоне-2020/21. В общей сложности Гаспар провел за основную команду «Вильярреала» 421 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 26 результативных передач.

В прошедшем сезоне «Вильярреал» занял 7-е место в чемпионате Испании, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю» по сумме двух встреч (2:5).