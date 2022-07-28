Лину отправился в аренду в «Валенсию» сразу после перехода в «Атлетико»
Нападающий «Атлетико» Самуэл Лину перешел в «Валенсию» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба. 8 июля форвард подписал контракт с мадрским клубом до лета 2027 года. Ранее футболист выступал за португальский «Жил Висенте».
«Лину — атакующий игрок, который приходит в «Валенсию», чтобы привнести скорость в игру и мастерство при выходах один на один. Он может создавать различные варианты атаки, имея возможность играть на любом фланге», — говорится на официальном сайте «Валенсии».
В минувшем сезоне 22-летний бразилец Лину провел 38 матчей за португальский клуб во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
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8
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9
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10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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