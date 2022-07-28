Лину отправился в аренду в «Валенсию» сразу после перехода в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Самуэл Лину перешел в «Валенсию» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба. 8 июля форвард подписал контракт с мадрским клубом до лета 2027 года. Ранее футболист выступал за португальский «Жил Висенте».

«Лину — атакующий игрок, который приходит в «Валенсию», чтобы привнести скорость в игру и мастерство при выходах один на один. Он может создавать различные варианты атаки, имея возможность играть на любом фланге», — говорится на официальном сайте «Валенсии».

В минувшем сезоне 22-летний бразилец Лину провел 38 матчей за португальский клуб во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.