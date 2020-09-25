«Барселона» не захотела менять Усмана Дембеле на Дугласа Косту

«Ювентус» предложил «Барселоне» забрать нападающего Дугласу Косту, а в обмен отдать вингера Усмана Дембеле. Однако каталонский клуб отверг данный вариант, сообщает El Mundo Deportivo.

30-летний Коста выступает за «Ювентус» с 2017 года. Всего он провел за итальянский клуб 102 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Дембеле перешел в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила 138 миллионов евро. В прошлом сезоне 23-летний форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча.