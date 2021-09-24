«Барселона» не собирается пока увольнять Кумана

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман останется на своем посту. По информации Cadena Ser, каталонский клуб не собирается пока принимать решения по отставке.

В четверг, 23 сентября, «Барселона» не смогла обыграть «Кадис» в 6-м туре чемпионата Испании. Сине-гранатовые с 9-ю очками занимают 7-е место в турнирной таблице.

Ранее появилась информация, что бывшие игроки «Барселоны» Тьерри Анри или Хави могут заменить Кумана.

Напомним, 22 сентября голландский специалист произнес речь, в которой попросил проявить терпение и заявил, что сезон станет успешным, если сине-гранатовые завершат чемпионат Испании на высокой позиции.