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«Барселона» не собирается пока увольнять Кумана

01:43
Роналд Куман. Фото Instagram
Роналд Куман. Фото Instagram
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман останется на своем посту. По информации Cadena Ser, каталонский клуб не собирается пока принимать решения по отставке.

В четверг, 23 сентября, «Барселона» не смогла обыграть «Кадис» в 6-м туре чемпионата Испании. Сине-гранатовые с 9-ю очками занимают 7-е место в турнирной таблице.

Ранее появилась информация, что бывшие игроки «Барселоны» Тьерри Анри или Хави могут заменить Кумана.

Напомним, 22 сентября голландский специалист произнес речь, в которой попросил проявить терпение и заявил, что сезон станет успешным, если сине-гранатовые завершат чемпионат Испании на высокой позиции.

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Евгений Козинов все материалы автора

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