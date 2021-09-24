«Реал» продлит контракт с японцем Кубо

«Реал» планирует подписать новый контракт с полузащитником Такефусой Кубо. 20-летний японец сейчас выступает на правах аренды за «Мальорку».

Согласно информации от Cadena Ser, руководство мадридского клуба довольно игрой своего футболиста в этом сезоне, поэтому рассматривает подписание нового контракта.

В прошлом сезоне Кубо играл за «Вильярреал» и «Хетафе» на правах аренды. В 37 матчах он забил 2 мяча. Действующий контракт японца рассчитан до лета 2023 года.