«Реал» продлит контракт с японцем Кубо
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«Реал» планирует подписать новый контракт с полузащитником Такефусой Кубо. 20-летний японец сейчас выступает на правах аренды за «Мальорку».
Согласно информации от Cadena Ser, руководство мадридского клуба довольно игрой своего футболиста в этом сезоне, поэтому рассматривает подписание нового контракта.
В прошлом сезоне Кубо играл за «Вильярреал» и «Хетафе» на правах аренды. В 37 матчах он забил 2 мяча. Действующий контракт японца рассчитан до лета 2023 года.
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