Пике раскритиковал календарь ла лиги

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ничьей с «Кадисом» (0:0) в 6-м туре чемпионата Испании высказался по поводу календаря турнира. Игрок недоволен, что приходится играть так часто.

«Чего я не понимаю, так это того, как лига ставит нас в график, подобный тому, который сейчас. Почему они заставляют нас играть в понедельник, если мы снова играем в четверг? Неужели люди, ответственные за это в ла лиге, не понимают этого? Я не понимаю», — цитирует Que T'hi Jugues Пике.

Сине-гранатовые с 9-ю очками занимают 7-е место в турнирной таблице ла лиги.