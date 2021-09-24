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Пике раскритиковал календарь ла лиги

03:01
Жерар Пике. Фото Twitter
Жерар Пике. Фото Twitter
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике после ничьей с «Кадисом» (0:0) в 6-м туре чемпионата Испании высказался по поводу календаря турнира. Игрок недоволен, что приходится играть так часто.

«Чего я не понимаю, так это того, как лига ставит нас в график, подобный тому, который сейчас. Почему они заставляют нас играть в понедельник, если мы снова играем в четверг? Неужели люди, ответственные за это в ла лиге, не понимают этого? Я не понимаю», — цитирует Que T'hi Jugues Пике.

Сине-гранатовые с 9-ю очками занимают 7-е место в турнирной таблице ла лиги.

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Евгений Козинов все материалы автора

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