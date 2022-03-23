Араухо и Гави отклонили предложения «Барселоны» по новым контрактам

«Барселона» не может договориться с Араухо и Гави об условиях новых контрактов

«Барселона» не может договориться с защитником Рональдом Араухо и полузащитником Гави об условиях новых контрактов, сообщает Marca.

По информации источника, 23-летний уругваец и 17-летний испанец отклонили предложения каталонского клуба по новым соглашениям.

В общей сложности это было третье предложение клуба для обоих игроков. Но их пока не устраивают предлагаемые условия.

Отмечается, что каталонцы заинтересованы в продлении контрактов с Араухо и Гави, которые рассчитаны до 30 июня 2023 года.