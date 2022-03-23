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Сегодня, 16:13

Араухо и Гави отклонили предложения «Барселоны» по новым контрактам

«Барселона» не может договориться с Араухо и Гави об условиях новых контрактов
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» не может договориться с защитником Рональдом Араухо и полузащитником Гави об условиях новых контрактов, сообщает Marca.

По информации источника, 23-летний уругваец и 17-летний испанец отклонили предложения каталонского клуба по новым соглашениям.

В общей сложности это было третье предложение клуба для обоих игроков. Но их пока не устраивают предлагаемые условия.

Отмечается, что каталонцы заинтересованы в продлении контрактов с Араухо и Гави, которые рассчитаны до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/03/23/623b0f44268e3e56348b4573.html
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