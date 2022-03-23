Журналист Ромеро: «Реал» покрывает Бэйла, но делать этого не стоит. Клуб должен выложить все»

Журналист Антонио Ромеро призвал «Реал» не скрывать информацию о ситуации с полузащитником Гаретом Бэйлом.

«Заявив о травме спины, Бэйл даже не явился на «Сантьяго Бернабеу» поддержать своих партнеров, — приводит слова Ромеро AS. — «Реал» покрывает Бэйла, но делать этого не стоит. Клуб должен выложить все сведения о том, что с ним произошло. А ведь был период, когда казалось, что уход Роналду не так сильно скажется на команде, ведь оставался Гарет».

Напомним, что 32-летний валлиец не попал в заявку мадридского клуба на матч 29-го тура ла лиги против «Барселоны» (0:4) из-за травмы спины. При этом полузащитник был вызван в сборную Уэльса, где тренируется без ограничений.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 5 матчах за мадридцев и забил 1 мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.