«Атлетико» хочет подписать полузащитника «Леванте» Кампанью

«Атлетико» интересуется полузащитником «Леванте» Хосе Кампаньей, сообщает AS.

По информации источника, главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне заинтересован в работе с 28-летним испанцем.

Сообщается, что в контракте футболиста есть пункт, позволяющий ему уйти в аренду в случае вылета «Леванте» из ла лиги. Если команда вылетит, то «Атлетико» планирует воспользоваться этой опцией и арендовать игрока до конца следующего сезона с правом выкупа.

В сезоне-2021/22 Кампанья принял участие в 14 матчах «Леванте», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 7,5 миллиона евро. «Леванте» занимает последнее, 20-е место в таблице чемпионата Испании с 19 очками в 29 матчах.