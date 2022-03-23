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Сегодня, 15:49

«Атлетико» хочет подписать полузащитника «Леванте» Кампанью

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Атлетико» интересуется полузащитником «Леванте» Хосе Кампаньей, сообщает AS.

По информации источника, главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне заинтересован в работе с 28-летним испанцем.

Сообщается, что в контракте футболиста есть пункт, позволяющий ему уйти в аренду в случае вылета «Леванте» из ла лиги. Если команда вылетит, то «Атлетико» планирует воспользоваться этой опцией и арендовать игрока до конца следующего сезона с правом выкупа.

В сезоне-2021/22 Кампанья принял участие в 14 матчах «Леванте», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 7,5 миллиона евро. «Леванте» занимает последнее, 20-е место в таблице чемпионата Испании с 19 очками в 29 матчах.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Леванте
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 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
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 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
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 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
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 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
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 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
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 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
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 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
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 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
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16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
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