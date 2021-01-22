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«Барселона» не хочет выплачивать Сетьену компенсацию

20:32
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«Барселона» не хочет выплачивать компенсацию экс-главному тренеру Энрике Сетьену, информирует Cadena Ser.

Руководство клуба считает, что специалист не выполнил обещания, данные при подписании контракта. «Барселона» сомневается в квалификации тренера, утверждая, что стиль его игры совершенно не подходил для команды. А основные обязанность главного тренера выполнял второй специалист — Ману Карреньо.

Сетьен покинул «Барселону» в августе 2020 года из-за неудовлетворительных результатов команды. После 18 туров ла лиги каталонцы занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 34 балла.

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