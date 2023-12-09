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Сегодня, 16:31

«Барселона» не будет подписывать замену травмированному тер Штегену

Руслан Минаев
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Марк-Андре тер Штеген.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что клуб не будет подписывать замену травмированному вратарю Марку-Андре тер Штегену.

«Нет, мы не будем этого делать. Мы уверены в имеющихся футболистах, а Иньяки Пенья играет на очень высоком уровне. Мы также верим, что тер Штеген скоро вернется», — цитирует тренера Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что голкипер пропустит 2-3 месяца после операции на спине.

Тер Штеген в текущем сезоне сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. На его счету 8 сухих игр.

Марк-Андре тер Штеген
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
9
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
17
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
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Бетис – Реал
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9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 - : -
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 - : -
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
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