Камавинга и Винисиус не сыграют больше в 2023 году

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что возвращение Эдуардо Камавинга и Винисиуса Жуниора ожидается в начале 2024 года.

«Думаю, нам придется подождать до следующего года, но когда мы вернемся после паузы в чемпионате, они оба будут готовы к тренировкам», — приводит L'Equipe Анчелотти.

Винисиус повредил левое бедро 16 ноября во время матча Колумбия — Бразилия (2:1), а Камавинга травмировал внешнюю боковую связку правого колена на тренировке сборной Франции.