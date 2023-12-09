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Сегодня, 04:47

Камавинга и Винисиус не сыграют больше в 2023 году

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что возвращение Эдуардо Камавинга и Винисиуса Жуниора ожидается в начале 2024 года.

«Думаю, нам придется подождать до следующего года, но когда мы вернемся после паузы в чемпионате, они оба будут готовы к тренировкам», — приводит L'Equipe Анчелотти.

Винисиус повредил левое бедро 16 ноября во время матча Колумбия — Бразилия (2:1), а Камавинга травмировал внешнюю боковую связку правого колена на тренировке сборной Франции.

Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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«Хетафе» вырвал победу у «Валенсии»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
9
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
17
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 - : -
9.12 18:15
Бетис – Реал
 - : -
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 - : -
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 - : -
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
 - : -
10.12 23:00
Барселона – Жирона
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Р. Вальекано – Сельта
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Джуд Беллингем

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Антуан Гризманн

Атлетико

 9
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Борха Майораль

Хетафе

 9
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Диего Рико

Хетафе

 5
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Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

 13 2 2
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Хетафе

 10 1 3
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Атлетик

 12 1 0
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