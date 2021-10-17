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«Вильярреал» дома проиграл «Осасуне»

21:24
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«Вильярреал» уступил «Осасуне» (1:2) в матче девятого тура чемпионата Испании.

В составе хозяев отличился Жерар Морено. У гостей забивали Лукас Торро и Чими Авила, который забил победный гол на 87-й минуте после ошибки Аисса Манди. Авила бы признан лучшим игроком матча.

«Вильярреал» с 11-ю очками занимает 11-е место. У «Осасуны» 17 очков и пятая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

9-й тур

«Вильярреал» — «Осасуна» — 1:2 (0:1)

Голы: Торро, 26 (0:1). Ж.Морено, 55 (1:1). Авила, 87 (1:2).

«Вильярреал»: Рульи, Манди, А.Морено (Педраса, 46), Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ (Коклен, 46), Тригерос (Мойсес Гомес, 78), Ж.Морено, Груневелд (Пако Алькасер, 78), Пино (Чиквуэзе, 78).

«Осасуна»: Эррера, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Крус, Брашанац, Р.Гарсия (Мартинес, 69), Торро, Монкайола (Ойер, 89), Кике Гарсия (Авила, 82).

Предупреждения: Эррера, 30. Капуэ, 33. Дав.Гарсия, 54. У.Гарсия, 60. Торро, 86. Авила, 88.

Судья: Кордеро Вега.

17 октября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Рома 0
1-й тайм

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
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Валенсия 1
1-й тайм

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78
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Матч завершен

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50

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Евгений Петров все материалы автора

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