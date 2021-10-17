«Вильярреал» дома проиграл «Осасуне»
«Вильярреал» уступил «Осасуне» (1:2) в матче девятого тура чемпионата Испании.
В составе хозяев отличился Жерар Морено. У гостей забивали Лукас Торро и Чими Авила, который забил победный гол на 87-й минуте после ошибки Аисса Манди. Авила бы признан лучшим игроком матча.
«Вильярреал» с 11-ю очками занимает 11-е место. У «Осасуны» 17 очков и пятая позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
9-й тур
«Вильярреал» — «Осасуна» — 1:2 (0:1)
Голы: Торро, 26 (0:1). Ж.Морено, 55 (1:1). Авила, 87 (1:2).
«Вильярреал»: Рульи, Манди, А.Морено (Педраса, 46), Пау Торрес, Фойт, Парехо, Капуэ (Коклен, 46), Тригерос (Мойсес Гомес, 78), Ж.Морено, Груневелд (Пако Алькасер, 78), Пино (Чиквуэзе, 78).
«Осасуна»: Эррера, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Крус, Брашанац, Р.Гарсия (Мартинес, 69), Торро, Монкайола (Ойер, 89), Кике Гарсия (Авила, 82).
Предупреждения: Эррера, 30. Капуэ, 33. Дав.Гарсия, 54. У.Гарсия, 60. Торро, 86. Авила, 88.
Судья: Кордеро Вега.
17 октября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
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