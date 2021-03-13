Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» может усилиться форвардом «Севильи»

11:32
Теги:

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Севильи» Бриану Хилю, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб может активировать опцию выкупа 20-летнего испанца в летнее трансферное окно. Сообщается, что новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта лично заинтересован в футболисте.

В сезоне-2020/21 Хиль выступает за «Эйбар» на правах аренды. На его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 20 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210312/492646991219/bryan-gil-sigue-en-el-radar-del-barca-tambien-con-laporta.html

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир