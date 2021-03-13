«Барселона» может усилиться форвардом «Севильи»
«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Севильи» Бриану Хилю, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонский клуб может активировать опцию выкупа 20-летнего испанца в летнее трансферное окно. Сообщается, что новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта лично заинтересован в футболисте.
В сезоне-2020/21 Хиль выступает за «Эйбар» на правах аренды. На его счету 3 гола и 3 результативных передачи в 20 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210312/492646991219/bryan-gil-sigue-en-el-radar-del-barca-tambien-con-laporta.html
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