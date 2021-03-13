Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» хочет подписать контракт с 17-летнего австрийца

14:09
Теги:

«Барселона» интересуется нападающим венского «Рапида» Юсуфом Демиром.

По информации ESPN, 17-летний австриец попал в сферу интересов нескольких клубов: «Манчестер Юнайтед», «МанСити», «Бавария», «Боруссия» и «Барселона». Источник отмечает, каталонский клуб является для самого нападающего приоритетным вариантом.

Юсуф Демир выступает за «Рапид» с 2019 года. В текущем сезоне 17-летний нападающий провел 16 матчей за команду в чемпионате Австрии, где забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице испанского чемпионата нынешнего сезона. В 26 играх каталонцы набрали 56 очков.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир