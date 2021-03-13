«Барселона» хочет подписать контракт с 17-летнего австрийца
«Барселона» интересуется нападающим венского «Рапида» Юсуфом Демиром.
По информации ESPN, 17-летний австриец попал в сферу интересов нескольких клубов: «Манчестер Юнайтед», «МанСити», «Бавария», «Боруссия» и «Барселона». Источник отмечает, каталонский клуб является для самого нападающего приоритетным вариантом.
Юсуф Демир выступает за «Рапид» с 2019 года. В текущем сезоне 17-летний нападающий провел 16 матчей за команду в чемпионате Австрии, где забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
«Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице испанского чемпионата нынешнего сезона. В 26 играх каталонцы набрали 56 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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