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«Барселона» может отдать Пьянича в аренду

18:47
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может покинуть клуб летом. «Барса» попытается отдать боснийца в аренду летом, чтобы сэкономить на его зарплате, утверждает Marca.

В нынешнем сезоне Пьянич провел 28 матчей за «Барселону». Недавно он восстановился после травмы колена.

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