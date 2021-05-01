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«Эйбар» разгромил «Алавес»

16:57
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«Эйбар» принимал «Алавес» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Хозяева одержали крупную победу со счетом 3:0.

«Эйбар» набрал 26 очков, но продолжает занимать последнее место в турнирной таблице. «Алавес» идет 16-м (31 очко).

Чемпионат Испании. Лига 1

34-й тур

«Эйбар» — «Алавес» — 3:0 (1:0)

Голы: Кике Гарсия, 3 (1:0). Кике Гарсия, 50 (2:0). Кике Гарсия, 59 (3:0).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Рафа Суариш, 54), Корреа (Альварес, 86), Арбилья, Оливейра, Диоп, Экспосито, Атиенса, Кике Гарсия (Инуи, 82), Серхио Энрич, Хиль (Муто, 82).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Агиррегабирия, Томас Пина (Понс, 56), Батталья, Хоселу (Дейверсон, 80), Лукас (Гвидетти, 63), Мендес (Риоха, 56), Хота (Сайнс, 63).

Предупреждения: Томас Пина, 44. Батталья, 57.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

1 мая. Эйбар. Стадион «Ипуруа».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

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