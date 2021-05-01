«Эйбар» разгромил «Алавес»
«Эйбар» принимал «Алавес» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Хозяева одержали крупную победу со счетом 3:0.
«Эйбар» набрал 26 очков, но продолжает занимать последнее место в турнирной таблице. «Алавес» идет 16-м (31 очко).
Чемпионат Испании. Лига 1
34-й тур
«Эйбар» — «Алавес» — 3:0 (1:0)
Голы: Кике Гарсия, 3 (1:0). Кике Гарсия, 50 (2:0). Кике Гарсия, 59 (3:0).
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Рафа Суариш, 54), Корреа (Альварес, 86), Арбилья, Оливейра, Диоп, Экспосито, Атиенса, Кике Гарсия (Инуи, 82), Серхио Энрич, Хиль (Муто, 82).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Агиррегабирия, Томас Пина (Понс, 56), Батталья, Хоселу (Дейверсон, 80), Лукас (Гвидетти, 63), Мендес (Риоха, 56), Хота (Сайнс, 63).
Предупреждения: Томас Пина, 44. Батталья, 57.
Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).
1 мая. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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