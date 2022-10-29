«Барселона» хочет подписать Месси в январе, так как у клуба не будет ограничений на траты от ла лиги

«Барселона» хочет подписать Лионеля Месси в январе, так как зимой у клуба будут более мягкие правила по финансам, сообщает Diario Sport.

По данным источника, каталонский клуб хочет воспользоваться тем, что в зимнее трансферное окно сможет подписывать новичков, пользуясь правилом ла лиги 1 к 1.

После активации экономических рычагов с «Барселоны» были сняты финансовые ограничения — если раньше к ней применялось правило 1/4, то есть клуб, превысивший свой лимит зарплаты, мог потратить только 1 евро из 4 сэкономленных, то с лета на клуб распространяется правило 1/1, можно тратить каждый заработанный евро.

Отмечается, что с лета 2023 года в отношении «Барселоны» вновь будет действовать правило 1/4, что сделает трансфер Месси практически невозможным, поэтому президент клуба Жоан Лапорта хочет подписать аргентинца зимой.

24 октября сообщалось, что «ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с Месси. Французский клуб предлагает 35-летнему аргентинцу соглашение до 2024 года с опцией продления до 2025-го.

Также появилась информация, что 35-летний футболист покинет парижский клуб и в июле вернется в «Барселону», когда у него истечет действующий контракт с французской командой.

Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года по 2021. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз — победителем Кубка Испании. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды — на клубном чемпионате мира.