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«Барселона» хочет подписать Месси в январе, так как у клуба не будет ограничений на траты от ла лиги

Анна Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

«Барселона» хочет подписать Лионеля Месси в январе, так как зимой у клуба будут более мягкие правила по финансам, сообщает Diario Sport.

По данным источника, каталонский клуб хочет воспользоваться тем, что в зимнее трансферное окно сможет подписывать новичков, пользуясь правилом ла лиги 1 к 1.

После активации экономических рычагов с «Барселоны» были сняты финансовые ограничения — если раньше к ней применялось правило 1/4, то есть клуб, превысивший свой лимит зарплаты, мог потратить только 1 евро из 4 сэкономленных, то с лета на клуб распространяется правило 1/1, можно тратить каждый заработанный евро.

Отмечается, что с лета 2023 года в отношении «Барселоны» вновь будет действовать правило 1/4, что сделает трансфер Месси практически невозможным, поэтому президент клуба Жоан Лапорта хочет подписать аргентинца зимой.

24 октября сообщалось, что «ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с Месси. Французский клуб предлагает 35-летнему аргентинцу соглашение до 2024 года с опцией продления до 2025-го.

Также появилась информация, что 35-летний футболист покинет парижский клуб и в июле вернется в «Барселону», когда у него истечет действующий контракт с французской командой.

Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года по 2021. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз — победителем Кубка Испании. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды — на клубном чемпионате мира.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/plan-barca-leo-messi-77878707

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Локомотив
ЦСКА

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29%

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ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
14
 Сельта 11 3 2 6 12-21 11
15
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
16
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
17
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
18
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
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Севилья – Р. Вальекано
 - : -
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Валенсия – Барселона
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30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
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