Американский журналист объяснил, почему несправедливо сравнивать Миранчука с Месси

Американский журналист Чарльз Боэм предположил, сможет ли российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук стать главным действующим лицом МЛС.

«Несмотря на то, что Месси пропустил около половины сезона МЛС из-за травм и международных матчей, он по-прежнему очень продуктивен и является главным претендентом на награду MVP лиги, а «Майами» уже выиграл трофей за лучший результат в регулярном чемпионате. Не думаю, что справедливо сравнивать Миранчука с Месси, особенно учитывая, насколько слабее «Атланта» по сравнению с «Майами» на данный момент. Возможно, в следующем году у Миранчука будет более слаженная команда, которая поможет ему проявить себя в качестве одного из элитных игроков лиги», — цитирует Боэма Sport24.

Миранчук присоединился к «Атланте» этим летом. За команду из МЛС 29-летний россиянин сыграл 8 матчей, в которых забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.