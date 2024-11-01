«Атлетико» вышел во 2-й раунд Кубка Испании

«Атлетико» переиграл «Вик» в 1-м раунде Кубка Испании — 2:0. Мадридская команда не могла забить до тех пор, пока хозяева не остались в меньшинстве. На 81-й минуте защитник Сенье Паласиос заработал вторую желтую карточку за фол в своей штрафной площади, после чего Хулиан Альварес реализовал пенальти. В концеовке встречи он оформил дубль и установил окончательный счет.

Также во второй раунд вышли «Бетис», разгромивший «Хевроу» (6:1), «Лас-Пальмас», забивший 7 голов «Онтиниэнту» (7:0), «Эспаньол», победивший «Сан-Тирсо» (4:0). В свою очередь «Малага» в дополнительное время проиграла «Эстепоне» (2:3).