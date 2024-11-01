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Сегодня, 01:54

«Атлетико» вышел во 2-й раунд Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атлетико» переиграл «Вик» в 1-м раунде Кубка Испании — 2:0. Мадридская команда не могла забить до тех пор, пока хозяева не остались в меньшинстве. На 81-й минуте защитник Сенье Паласиос заработал вторую желтую карточку за фол в своей штрафной площади, после чего Хулиан Альварес реализовал пенальти. В концеовке встречи он оформил дубль и установил окончательный счет.

Испания. Кубок. 1-й раунд
31 окт, 21:00. Hipolit Planas Stadium (Вик)
Вик
0:2
Атлетико

Также во второй раунд вышли «Бетис», разгромивший «Хевроу» (6:1), «Лас-Пальмас», забивший 7 голов «Онтиниэнту» (7:0), «Эспаньол», победивший «Сан-Тирсо» (4:0). В свою очередь «Малага» в дополнительное время проиграла «Эстепоне» (2:3).

Испания. Кубок. 1-й раунд
31 окт, 23:00. Municipal (Хевора)
Хевора
1:6
Бетис
Испания. Кубок. 1-й раунд
31 окт, 23:00. ()
Онтиниэнт
0:7
Лас-Пальмас
Испания. Кубок. 1-й раунд
31 окт, 21:00. O Monte (Абегондо)
Сан Тирсо
0:4
Эспаньол
Испания. Кубок. 1-й раунд
31 окт, 23:00. Estepona (Малага)
Эстепона
3:2
Малага

Футбол
ФК Атлетико
ФК Бетис
ФК Лас-Пальмас
ФК Малага
ФК Эспаньол
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«Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом Жуниором
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Мальорка 11 5 3 3 10-8 18
6
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
7
 Осасуна 11 5 3 3 16-16 18
8
 Атлетик 11 5 3 3 17-11 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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38 тур
1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 - : -
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 - : -
2.11 20:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
2.11 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 - : -
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 - : -
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
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Ламин Ямаль

Барселона

 6
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Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

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Валенсия

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