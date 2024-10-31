Родри рассказал, что Карвахаль первым поздравил его после вручения «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, что защитник «Реала» Даниэль Карвахаль первым позвонил ему после вручения «Золотого мяча».

«Когда я покинул церемонию награждения, первый звонок, который я получил был от Дани Карвахаля. Он поздравил меня. Дани тоже заслужил получить «Золотой мяч». Мы с ним очень близки, особенно сейчас, когда у нас обоих травмы крестообразных связок», — цитирует Родри Movistar.

28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал Родри, опередивший в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Четвертое место занял Карвахаль. Ни один представитель «Реала» не явился на церемонию.