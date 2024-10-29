Газзаев — о «Золотом мяче»: «До сих пор считаю, что Винисиус больше заслуживал награду»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на вручение «Золотого мяча» полузащитнику «Манчестер Сити» Родри по итогам сезона-2023/24.

«До сих пор считаю, что Винисиус больше заслуживал награду. Он блестяще провел прошлый сезон и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, где его команда добилась больших успехов и победила. Поэтому, по моему мнению, Винисиус больше заслуживал. Родри хороший, трудолюбивый, центрообразующий игрок средней линии, но Винисиус, как нападающий, забивал голы, делал результат, внес значительный вклад в победы в ла лиге и Лиге чемпионов», — сказал Газзаев «СЭ».

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира. Также полузащитник стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.

Денис Сафронов