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Гвардиола о бойкоте «Реалом» премии «Золотой мяч»: «Не осуждаю, это их дело»

Руслан Минаев
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал отсутствие делегации «Реала» на церемонии вручения «Золотого мяча». Мадридцы отменили рейс во Францию в последний момент.

«Это их дело. Если «Реал» хочет поздравить — здорово. Если нет — тоже хорошо. «Манчестер Сити» не осуждает другие клубы по поводу их собственных решений», — цитирует Гвардиолу The Standard.

Винисиус Жуниор и&nbsp;Родри с &laquo;Золотым мячом&raquo;. Отмена ресторана и ссора «Реала» с УЕФА. Как Винисиуса лишили «Золотого мяча» — и что было потом

28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, опередивший в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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