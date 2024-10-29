Гвардиола о бойкоте «Реалом» премии «Золотой мяч»: «Не осуждаю, это их дело»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал отсутствие делегации «Реала» на церемонии вручения «Золотого мяча». Мадридцы отменили рейс во Францию в последний момент.

«Это их дело. Если «Реал» хочет поздравить — здорово. Если нет — тоже хорошо. «Манчестер Сити» не осуждает другие клубы по поводу их собственных решений», — цитирует Гвардиолу The Standard.

28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, опередивший в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.