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Сегодня, 11:00

Степашин о Захаряне: «Он рано уехал в Испанию. Надо было еще годика два отыграть в «Динамо»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в инетрвью «СЭ» объяснил, почему полузащитник Арсен Захарян пока не может заиграть в «Реал Сосьедад».

— Ожидали от Захаряна более яркого выступления за «Реал Сосьедад»?

— Он рано уехал. Ра-но! Парню надо было окрепнуть, стать мужиком. Годика два еще отыграть у нас. А то он уже третью травму там получает... У Арсена прекрасная техника. Семин мне про него говорил: у вас в команде он жемчужинка! Но нужна еще и «физика», и атлетизм. Не окреп и поехал. Ну, что поделаешь. Может, еще заиграет. А если не получится, то у нас на этот счет есть с испанцами договоренность, что тогда он вернется в «Динамо».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года. С того момента полузащитник провел за испанский клуб 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Арсен Захарян
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Сергей Степашин
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Мальорка 11 5 3 3 10-8 18
6
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
7
 Осасуна 11 5 3 3 16-16 18
8
 Атлетик 11 5 3 3 17-11 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 - : -
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
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Жирона – Леганес
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Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
2.11 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
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Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
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