Матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» перенесен из-за стихийного бедствия

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о переносе ряда матчей в автономном сообществе Валенсия, которое оказалось подтопленным в результате наводнения.

Среди прочего, была перенесена игра чемпионата Испании между «Валенсией» и «Реалом», которая должна была состояться 2 ноября.

В результате удара стихии погибло более 100 человек. В настоящее время в Испании объявлен национальный траур по жертвам наводнения.