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Сегодня, 14:25

Рианчо — о Родри: «Он был ключевым игроком в успехе «Манчестер Сити» и сборной Испании»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на вручение «Золотого мяча» полузащитнику «Манчестер Сити» Родри по итогам сезона-2023/24.

«Родри был ключевым игроком в успехе «Манчестер Сити» и сборной Испании. Его поведение на поле всегда было превосходным. Считаю, что он справедливо победил. Почему на церемонии не было никого из «Реала»? Возможно, у них есть свои причины, но я их не разделяю», — сказал Рианчо «СЭ».

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира. Также полузащитник стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.

Александр Абустин

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Сборная Испании по футболу
ФК Манчестер Сити
Рауль Рианчо
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