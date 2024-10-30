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Бензема заявил, что Винисиус должен был получить «Золотой мяч»: «Родри не делал того, от чего я говорил: «Вау!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема оценил итоги церемонии «Золотого мяча».

28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, опередивший в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Ни один представитель «Реала» не явился на церемонию.

«В прошлом году, когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Винисиус был ключевым игроком в каждом матче. Я не думаю, что есть кто-то, кто заслуживал «Золотой мяч» больше, чем он. Я ничего не имею против Родри, он хороший игрок, но когда я сижу на диване и смотрю футбол, Родри не делал того, от чего я говорил бы: «Вау!», а Винисиус делал это не раз.

Надеюсь, он силен духом. Вчера я разговаривал с ним, он настроен на работу. Однажды он получит «Золотой мяч». Тяжело, когда весь мир говорит, что ты выиграешь «Золотой мяч», а в конце дня тебе говорят, что ты не победишь», — приводит слова Бензема Marca.

Винисиус Жуниор
Карим Бензема
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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«Вильярреал» разгромил «Побленсе» и вышел в 1/32 финала Кубка Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Мальорка 11 5 3 3 10-8 18
6
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
7
 Осасуна 11 5 3 3 16-16 18
8
 Атлетик 11 5 3 3 17-11 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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38 тур
1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 - : -
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 - : -
2.11 20:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
2.11 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 - : -
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 - : -
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 8 1 2
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