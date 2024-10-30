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Сегодня, 11:40

Представитель Захаряна — о словах Степашина: «Не считаю, что Арсен рано уехал в Испанию»

Константин Белов
Корреспондент
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Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова члена совета директоров «Динамо» Сергея Степашина.

Ранее Степашин в интервью «СЭ» заявил, что Захарян рано уехал в «Реал Сосьедад».

«У меня другая точка зрения, Арсен уехал тогда, когда это нужно было. Позже можно было и не уехать, все могло сложиться по-разному. 19 лет хороший возраст для переезда. В «Динамо» Захарян отыграл три сезона, этого достаточно, чтобы пробовать себя на новом уровне. У человека был шанс уехать в одну из лучших лиг мира, играть с отличными футболистами. Понятно, что для «Динамо» это потеря, но не считаю, что Захарян рано уехал в Испанию», — сказал Голубин «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года. С того момента полузащитник провел за испанский клуб 40 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Сергей Степашин
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Степашин о Захаряне: «Он рано уехал в Испанию. Надо было еще годика два отыграть в «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Мальорка 11 5 3 3 10-8 18
6
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
7
 Осасуна 11 5 3 3 16-16 18
8
 Атлетик 11 5 3 3 17-11 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 - : -
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 - : -
2.11 20:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
2.11 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 - : -
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
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4.11 23:00
Сельта – Хетафе
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Айосе Перес

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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
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Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
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