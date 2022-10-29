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Сегодня, 11:35

Хави сообщил, что «Барселона» уже готовится к зимнему трансферному окну

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что клуб уже готовится к зимнему трансферному окну.

«Январь еще далеко, но при этом довольно скоро, ведь до трансферного окна нам осталось провести всего четыре матча в чемпионате. Матеу Алемани и технический секретариат уже готовятся к трансферному окну», — приводит слова Хави Sport.es.

В летнее трансферное окно «Барса» приобрела трех новичков на общую сумму 153 миллиона евро — вингера Рафинью, нападающего Роберта Левандовски и защитника Жюля Кунде. Также команда подписала еще четырех свободных агентов — Андреаса Кристенсена, Франка Кессье, Эктора Бельерина и Маркоса Алонсо.

В сезоне-2022/23 «Барселона» лишилась шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Баварии» (0:3) и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

В чемпионате Испании команда Хави занимает второе место (28 очков). Лидирует «Реал», у которого на счету 31 очко.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/xavi-pronto-trabajando-mercado-enero-77842082

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Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
3
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
14
 Сельта 11 3 2 6 12-21 11
15
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
16
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
17
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
18
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
Результаты / календарь
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28.10 22:00
Мальорка – Эспаньол
 1 : 1
29.10 15:00
Альмерия – Сельта
 - : -
29.10 17:15
Кадис – Атлетико
 - : -
29.10 19:30
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
29.10 22:00
Валенсия – Барселона
 - : -
30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
30.10 18:15
Реал – Жирона
 - : -
30.10 20:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
30.10 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
31.10 23:00
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 5 2 0
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