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Сегодня, 22:08

Актер Мортенсен осудил «Реал» за решение бойкотировать «Золотой мяч» из-за Винисиуса

Алина Савинова
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Вигго Мортенсен.
Фото Global Look Press

Голливудский актер и болельщик «Реала» Вигго Мортенсен рассказал, что думает о скандале на «Золотом мяче», связанным с бойкотом мадридским клубом церемонии награждения из-за нападающего Винисиуса Жуниора.

Вся делегация «Реала» отменила рейс во Францию после распространившихся новостей о новом, что награду должен выиграть полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а не Винисиус, как ожидалось ранее.

По мнению американского актера, нужно уметь достойно проигрывать.

«Реал Мадрид» узнав, что их избалованный ребенок не выиграет «Золотой мяч», заявил, что клуб не может быть там, где к нему не проявляют уважения. Было принято решение поддержать Винисиуса и его истерику, отказавшись от поездки в Париж. Я фанат «Реала», но считаю, что если клуба нет там, где его не уважают, то это вина клуба за такую глупость, за такое неспортивное и высокомерное поведение. Я всегда за Мадрид! Но мне стыдно за это», — приводит As слова Мортенсена.

&laquo;Реал&raquo; был признан лучшим клубом по&nbsp;итогам сезона-2023/24, но&nbsp;мадридцы пропустили церемонию. Бойкот «Золотого мяча» — худшее решение «Реала». Великие клубы так себя не ведут

Родри был признан лучшим футболистом по итогам сезона-2023/24. Полузащитник «Манчестер Сити» стал третьим испанцем в истории, выигравшим «Золотой мяч».

Источник: As
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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