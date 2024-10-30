«Манчестер Юнайтед» пытался подписать Де Йонга, записав видео с легендами клуба

Руководство «Манчестер Юнайтед» в 2022 году весьма необычным способом пыталось переманить голландского хавбека «Барселоны» Френки Де Йонга.

По данным The Athletic, «манкунианцы» записали несколько роликов, на которых Де Йонг якобы позирует с легендами клуба. Таким образом «Манчестер Юнайтед» хотел привлечь внимание футболиста. Однако полузащитник даже не посмотрел видео.

Френки Де Йонг выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В общей сложности центральный полузащитник провел 217 матчей за каталонцев, отметившись 17 голами и 21 результативной передачей. Контракт голландца с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2026 года.