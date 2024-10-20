Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 07:02

«Интер Майами» получил приглашение на клубный чемпионат мира-2025

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джанни Инфантино.
Фото USA Today Sports

Президент ФИФА Джанни Инфантино присутствовал на церемонии награждения «Интер Майами» по итогам регулярного чемпионата МЛС. Команда Лионеля Месси набрала 74 очка в регулярке, что стало рекордом лиги.

Руководитель международной федерации футбола официально подтвердил, что американский клуб примет участие в клубном чемпионате мира в 2025 году.

Клубный чемпионат мира в обновленном формате пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире впервые примут участие 32 клуба.

Матчи пройдут в штатах Нью-Джерси, Шарлотт, Цинциннати, Лос-Анджелес, Майами, Нашвилл, Орландо (две арены), Филадельфия, Сиэтл, Вашингтон и Атланта.

Хавьер Тебас и&nbsp;Джанни Инфантино. «Уберите его прямо сейчас». Кампания против клубного чемпионата мира продолжается
Футбол
ФК Интер Майами
Джанни Инфантино
Читайте также
Мирра Андреева сыграет с Касаткиной в финале турнира в Нинбо
Пленный рассказал о подорвавшейся на собственном минном поле колонне ВСУ
Станковича впервые освистали, Абену сделали виновником провала, Кордоба отказался говорить о переходе к красно-белым. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
Фигуриста Десятова отстранили в США из-за неподобающего поведения
Эксперт рассказала шаги для снижения налога на банковские вклады
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Месси: «Интер Майами» после разрыва с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Месси ответил на вопрос о своем возможном участии на чемпионате мира-2026
Свежий рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира от Forbes. Роналду — с отрывом первый
Месси — о хет-трике в ворота сборной Боливии: «С таким же энтузиазмом продолжаем двигаться вперед!»
Месси сократил отрыв от Роналду по числу хет-триков за карьеру
Гвардиола назвал Месси лучшим футболистом всех времен
«Барселона» продолжает платить зарплату Месси, Альбе и Бускетсу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости