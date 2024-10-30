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Сын Самюэля Это`О забил дебютный гол за «Райо Вальекано»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Этьен Это`О, сын бывшего нападающего «Барселоны» и «Анжи» Самюэля Это`О забил дебютный гол за «Райо Вальекано».

22-летний форвард отличился в матче 1/64 финала Кубка Испании против «Вильямюриэля» (5:0). Футболист вышел на замену на 76-й минуте и забил на 88-й минуте встречи.

Этьен Это`О перешел в «Райо Вальекано» в июле 2024 года. Матч с «Вильямюриэлем» стал для него дебютным в основной команде — до этого он выступал за резервную команду.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Мальорка 11 5 3 3 10-8 18
6
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
7
 Осасуна 11 5 3 3 16-16 18
8
 Атлетик 11 5 3 3 17-11 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 - : -
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 - : -
2.11 20:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
2.11 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 - : -
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
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Атлетик – Бетис
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Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
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Рафинья

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Барселона

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Алекс Баэна

Вильярреал

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Хосе Луис Гарсия Пепелу

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