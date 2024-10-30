Сын Самюэля Это`О забил дебютный гол за «Райо Вальекано»

Этьен Это`О, сын бывшего нападающего «Барселоны» и «Анжи» Самюэля Это`О забил дебютный гол за «Райо Вальекано».

22-летний форвард отличился в матче 1/64 финала Кубка Испании против «Вильямюриэля» (5:0). Футболист вышел на замену на 76-й минуте и забил на 88-й минуте встречи.

Этьен Это`О перешел в «Райо Вальекано» в июле 2024 года. Матч с «Вильямюриэлем» стал для него дебютным в основной команде — до этого он выступал за резервную команду.