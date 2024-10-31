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«Реал» намерен продлить контракт с Винисиусом Жуниором

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Руководство «Реала» намерено продлить контракт с бразильским вингером команды Винисиусом Жуниором, сообщает Relevo.

По данным источника, нападающий убедил сливочных в своей состоятельности приносить результат в больших матчах. Кроме того, руководство мадридцев обеспокоено возможным интересом к Винисиусу со стороны клубов из Саудовской Аравии, которые готовы предложить игроку более высокую зарплату.

При этом сам Винисиус не торопится продлевать контракт с «Реалом». В настоящий момент ситуация с пролонгацией соглашения не продвигается.

Винисиус выступает за «Реал» с июля 2018 года. В общей сложности 24-летний бразилец сыграл в 279 матчах команды, в которых забил 91 гол и отдал 82 результативные передачи. Нынешнее соглашение вингера со сливочными рассчитано до лета 2027 года. Его рыночная стоимость составляет 200 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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Матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» перенесен из-за стихийного бедствия
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Мальорка 11 5 3 3 10-8 18
6
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
7
 Осасуна 11 5 3 3 16-16 18
8
 Атлетик 11 5 3 3 17-11 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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38 тур
1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 - : -
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 - : -
2.11 20:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
2.11 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 - : -
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
 - : -
4.11 23:00
Сельта – Хетафе
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

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 8 1 2
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