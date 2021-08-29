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«Барселона» хочет отдать Маная в аренду «Мальорке»

08:44
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«Барселона» хочет отдать нападающего Рея Маная в аренду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

По данным источника, в игроке заинтересована «Мальорка», которая может арендовать 24 летнего албанца с опцией выкупа. Однако клуб сможет приобрести игрока в случае ухода Александара Трайковски. Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Мальорке».

«Барселона» выкупила Маная у «Альбасете» 20 января 2020 года за 700 тысяч евро. Контракт игрока с каталонцами рассчитан до 2023 года.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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