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Карвахаль: «Посмотрим, сможет ли Мбаппе перейти в «Реал». Он великий игрок»

04:46
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Защитник «Реала» Дани Карвахаль поделился мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Как сказал Анчелотти несколько дней назад, все, что укрепляет команду, — хорошо. Посмотрим, сможет ли он перейти, потому что он великий игрок», — приводит слова Карвахаля официальный сайт клуба.

Ранее «ПСЖ» отклонил два предложения «Реала» по трансферу Килиана Мбаппе. 18 августа спортивный директор французского клуба Леонардо заявил, что Мбаппе точно останется в команде. Он заверил в этом и потенциальных новичков команды во время переговоров.

В минувшем сезоне лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата.

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Сергей Разин все материалы автора

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