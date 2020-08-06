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«Барселона» хочет купить защитника «Лестера»

15:57

«Барселона» интересуется защитником «Лестера» Чагларом Сеюнджю, сообщает NTV Spor.

По информации источника, каталонский клуб уже сделал предложение по 24-летнему турку в размере 40 миллионов евро. Сообщается, что игроку предложен контракт на 5 лет.

В сезоне-2019/20 Сеюнджю провел за «Лестер» 42 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

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