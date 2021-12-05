«Барселона» готовит улучшенное предложение о новом контракте Дембеле

«Барселона» все еще не договорилась с полузащитником Усманом Дембеле о новом контракте. Каталонцы не хотят отпускать 24-летнего француза, сообщает Diario Sport.

По данным источника, руководство сине-гранатовых намерено сделать финальное предложение хавбеку и хочет получить ответ от его агентов до 31 декабря. Если ответа не поступит, «Барселона» сочтет это сигналом об уходе.

Ранее сообщалось, что за ситуацией следит «Тоттенхэм». Также писали об интересе к футболисту со стороны «Ньюкасла».

В сезоне-2021/22 Дембеле принял участие в 3 матчах «Барселоны» и не отличился результативными действиями, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.