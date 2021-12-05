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Единственный автогол решил исход матча «Райо Вальекано» — «Эспаньол»

17:56
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«Райо Вальекано» принимал «Эспаньол» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Хозяева взяли верх со счетом 1:0.

Исход матча решил атвогол защитника Леандро Кабреры, который поразил свои ворота в начале второго тайма.

Испания. Лига 1. 16-й тур
05 дек, 16:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:0
Эспаньол
Голы
Кабрера, 54 (1:0)
Райо Вальекано
Димитриевски Катена Бальиу Савелич Гарсия Валентин Палазон Трехо (Нтека, 88 ) Лопес (Сисс, 67 ) Гвардьола (Фалькао, 74 ) Альваро Гарсия (Родригес, 87 )
Эспаньол
Диего Лопес Педроса Кабрера Гомес (Калеро, 61) Дардер (Морланес, 74) Баре (Лорен Морон, 61) Эррера Пуадо Рауль де Томас Алейш Видаль Эмбарба (Меламед, 74)
Предупреждения
Трехо 40, Валентин 90, Нтека 90  -  Пуадо 9, Алейш Видаль 69, Кабрера 90
Удаления
Мерида 90

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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