Тибо Куртуа провел 150-й матч за «Реал»
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа провел юбилейный матч за мадридский клуб. Игра 16-го тура ла лиги против «Реал Сосьедада» (2:0) стала для 29-летнего бельгийца 150-й.
В этом сезоне Куртуа участвовал в 16 матчах ла лиги, в пяти из которых не пропустил ни одного гола.
Футболист играет в составе «Реала» с 2018 года. Вместе с командой футболист стал чемпионом Испании (сезон-2019/2020), обладателем Суперкубка Испании (сезон-2019/2020) и победителем клубного чемпионата мира (2018).
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