Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» готова заплатить более 50 миллионов евро за Депая и Вайналдума

08:35
Мемфис Депай. Фото AFP
Мемфис Депай. Фото AFP
Теги:

«Барселона» намерена укрепить состав в нынешнее трансферное окно. Главный тренер команды Роналд Куман ратует за приглашение двух игроков, с которыми знаком по работе в сборной Голландии.

Речь идет о полузащитнике «Ливерпуля» Джини Вайналдуме и хавбеке «Лиона» Мемфисе Депае. Ожидается, что в скором времени каталонский клуб сделает предложения по обоим игроками, утверждает в Twitter журналиста Фабрицио Романо.

Причем за двоих игроков «Барса» готова заплатить 50-55 миллионов евро.

В прошлом сезоне 29-летний Вайналдум провел 47 матчей на клубном уровне и забил 6 голов. Его нынешний контракт истекает в июне 2021 года.

В минувшем сезоне 26-летний Депай провел 22 матча, забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с французским клубом истекает в июне 2021-го.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир