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«Барселона» готова расстаться с Дембеле за 45 миллионов фунтов

13:14
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«Барселона» согласна снизить запрашиваемую сумму за нападающего Усмана Дембеле, сообщает Sky Sports.

По информации источника, каталонский клуб готов отпустить 23-летнего француза за 45 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» хотят продать форварда в связи с тем, что переговоры по продлению контракта с игроком не удались.

В 2017 году «Барса» заплатила дортмундской «Боруссии» 105 миллионов евро за трансфер Дембеле. С тех пор футболист провел за каталонцев 75 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 16 результативных передач.

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