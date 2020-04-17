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«Барселона» готова продать в следующее окно почти любого игрока. Исключений — трое

20:25
Френки де Йонг и Лионель Месси. Фото AS
Френки де Йонг и Лионель Месси. Фото AS
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«Барселона» готова активно расстаться с игроками в следующее трансферное окно, утверждает ESPN. Каталонцы хотят усилить позиции правого и центрального защитника, центрального хавбека, а также проявляют интерес к бывшему форварду команды Неймару. Из-за пандемии коронавируса клуб потеряет большие деньги, поэтому ему придется расстаться с несколькими ведущими футболистам.

«Барса» ни за что не собирается продавать только трех футболистов: вратаря Марка-Андре тер Штегена, хавбека Френки де Йонга и нападающего и капитана Лионеля Месси.

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