«Барселона» готова активно расстаться с игроками в следующее трансферное окно, утверждает ESPN. Каталонцы хотят усилить позиции правого и центрального защитника, центрального хавбека, а также проявляют интерес к бывшему форварду команды Неймару. Из-за пандемии коронавируса клуб потеряет большие деньги, поэтому ему придется расстаться с несколькими ведущими футболистам.

«Барса» ни за что не собирается продавать только трех футболистов: вратаря Марка-Андре тер Штегена, хавбека Френки де Йонга и нападающего и капитана Лионеля Месси.