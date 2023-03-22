«Барселона» достигла устного соглашения с Иньиго Мартинесом

«Барселона» достигла устной договоренности с защитником «Атлетика» Иньиго Мартинесом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на испанские СМИ.

31-летний баск присоединится к каталонцам летом на правах свободного агента, так как контракт игрока с «Атлетиком» истекает в конце этого сезоне.

Сделка согласована на 90 процентов, но окончательно зависит только от того, не нарушит ли «Барселона» условия финансового фейр-плей.

Иньиго Мартинес присоединился к «Атлетику» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.