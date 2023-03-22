Начо о новом контракте: «У меня с этим нет проблем — «Реал» лучшее место»

Вице-капитан «Реала» Начо Фернандес прокомментировал переговоры о новом контракте с клубом. Действующее соглашение 33-летнего испанца с мадридцами истекает в конце этого сезона.

«У меня нет проблем с «Реалом» в сроках контракта и деньгах. Я знаю, что нет места лучше, чем «Реал». Я просто хочу чувствовать себя важным. В этом мой приоритет. Я решу все вместе с клубом», — цитирует игрока инсайдер Фабрицио Романо.

В этом сезоне Начо провел за «Реал» 31 матч и отметился одной результативной передачей.