Начо о новом контракте: «У меня с этим нет проблем — «Реал» лучшее место»
Вице-капитан «Реала» Начо Фернандес прокомментировал переговоры о новом контракте с клубом. Действующее соглашение 33-летнего испанца с мадридцами истекает в конце этого сезона.
«У меня нет проблем с «Реалом» в сроках контракта и деньгах. Я знаю, что нет места лучше, чем «Реал». Я просто хочу чувствовать себя важным. В этом мой приоритет. Я решу все вместе с клубом», — цитирует игрока инсайдер Фабрицио Романо.
В этом сезоне Начо провел за «Реал» 31 матч и отметился одной результативной передачей.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|26
|22
|2
|2
|49-9
|68
|
2
|Реал
|26
|17
|5
|4
|51-21
|56
|
3
|Атлетико
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|
4
|Р. Сосьедад
|26
|14
|6
|6
|35-24
|48
|
5
|Бетис
|26
|13
|6
|7
|34-26
|45
|
6
|Вильярреал
|26
|12
|5
|9
|32-24
|41
|
7
|Атлетик
|26
|10
|6
|10
|36-28
|36
|
8
|Р. Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|
9
|Осасуна
|26
|9
|7
|10
|22-27
|34
|
10
|Сельта
|26
|9
|7
|10
|32-35
|34
|
11
|Мальорка
|26
|9
|5
|12
|22-27
|32
|
12
|Жирона
|26
|8
|7
|11
|40-41
|31
|
13
|Хетафе
|26
|7
|8
|11
|27-34
|29
|
14
|Севилья
|26
|7
|7
|12
|29-42
|28
|
15
|Кадис
|26
|6
|10
|10
|21-38
|28
|
16
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|
17
|Эспаньол
|26
|6
|9
|11
|32-42
|27
|
18
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|
19
|Альмерия
|26
|7
|5
|14
|30-45
|26
|
20
|Эльче
|26
|2
|7
|17
|19-51
|13
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.03
|22:00
|
Мальорка – Осасуна
|- : -
|1.04
|15:00
|
Жирона – Эспаньол
|- : -
|1.04
|17:15
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|1.04
|19:30
|
Кадис – Севилья
|- : -
|1.04
|22:00
|
Эльче – Барселона
|- : -
|2.04
|15:00
|
Сельта – Альмерия
|- : -
|2.04
|17:15
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|2.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Бетис
|- : -
|3.04
|22:00
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|18
|2
|3
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