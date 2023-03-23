Болельщика «Мальорки» лишили членской карты на 3 года за расистские оскорбления

«Мальорка» идентифицировала болельщика, который выкрикивал расистские оскорбления в адрес вингера «Реала» Винисиуса и полузащитника «Вильярреала» Самюэля Чуквуэзе в матчах чемпионата Испании.

Фаната лишили членской карты на три года.

В заявлении «Мальорки» говорится, что клуб выступает против любых проявлений ксенофобии и продолжит работу по «искоренению этого зла».