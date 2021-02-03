Азар вернулся к тренировкам и снова получил травму

Бельгийский нападающий «Реала» Эден Азар в среду приступил к тренировкам и вновь почувствовал мышечный дискомфорт, сообщает AS.

Во вторник футболист пропустил тренировку из-за повреждения. По информации источника, бельгиец пропустит игру 22-го тура чемпионата Испании с «Уэской».

Азар пришел в «Реал» из «Челси» летом 2019. В этом сезоне 30-летний футболист участвовал всего в 13 матчах во всех турнирах. У игрока часто возникают травмы, из-за которых он пропускает встречи «Реала». В сезоне-2020/21 полузащитник забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.