Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» может продать Винисиуса Жуниора летом

18:25
Теги:

«Реал» может продать нападающего Винисиуса Жуниора в летнее трансферное окно, сообщает AS 3 февраля.

По информации источника, в клубе недовольны выступлениями 20-летнего бразильца в нынешнем сезоне. Сообщается, что «Королевский клуб» готов рассмотреть вариант с продажей футболиста летом 2021 года с целью восстановить финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2020/21 Винисиус провел 25 матчей за «Реал», на его счету 3 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро. В декабре 2020 года сообщалось об интересе к форварду со стороны «Арсенала».

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/01/30/primera/1612042531_211950.html

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир